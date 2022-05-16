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"Донецкоблгаз" из-за боевых действий отключил более 300 абонентов

Фото: работник службы газа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области в связи с боевыми действиями на фронте работники АО "Донецкоблгаз" в принудительном порядке отключили 306 абонентов от газоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Даже в воскресенье (15 мая) в зоне обслуживания АО "Донецкоблгаз" продолжаются обстрелы, а наши храбрые коллеги продолжают чинить разрушенные сети", - отмечается в заявлении компании.

В "Нафтогазе" проинформировали, что за прошлые сутки в результате боевых действий были вынужденно отключены 306 абонентов. При этом удалось вернуть газ в дома для 126 семей.

Также в ГК добавили, что несмотря на российский ракетный удар в воскресенье по Львовской области, ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска работают в обычном режиме.

"Наши мужественные энергетики в сложных условиях сделали все возможное, чтобы скорейшее возобновление электроснабжения потребителям. В настоящее время электроэнергией обеспечены все потребители Нового Роздола, Новояворовска и близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее жителей Краматорска и всей Донецкой области предупредили о риске прекращения газоснабжения из-за действий РФ, и призвали подготовиться и купить электроплиты.

Добавим, что по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, запасов газа в крупных магистральных трубах в регионе хватит примерно на 2 месяца.

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