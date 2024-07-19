UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Донецькій області ЗСУ збили Су-25 РФ: намагався обстрілювати позиції

Фото: російський літак Су-25 (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області українські військові збили російську Су-25. Стався інцидент на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

"На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Як кажуть військові,він вже палає в степах українського Донбасу. 

 

Втрати РФ в Україні

На ранок п'ятниці, 19 липня, втрати Росії у війні в Україні становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем та 42 дрони.

До того ж, з початку вторгнення РФ в Україну ЗСУ вдалося "приземлити" вже 362 російські літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні