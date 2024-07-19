В Донецькій області ЗСУ збили Су-25 РФ: намагався обстрілювати позиції

Втрати РФ в Україні

На ранок п'ятниці, 19 липня, втрати Росії у війні в Україні становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем та 42 дрони.

До того ж, з початку вторгнення РФ в Україну ЗСУ вдалося "приземлити" вже 362 російські літаки.

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