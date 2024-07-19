В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ: пытался обстреливать позиции

Потери РФ в Украине

На утро пятницы, 19 июля, потери России в войне в Украине составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

К тому же, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ удалось "приземлить" уже 362 российских самолета.

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