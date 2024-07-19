RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Донецкой области ВСУ сбили Су-25 РФ: пытался обстреливать позиции

Фото: российский самолет Су-25 (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области украинские военные сбили российский Су-25. Произошел инцидент на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

Самолет сбили воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко. Как говорят военные, он уже пылает в степях украинского Донбасса.

Потери РФ в Украине

На утро пятницы, 19 июля, потери России в войне в Украине составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 564620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 55 артсистем и 42 дрона.

К тому же, с начала вторжения РФ в Украину ВСУ удалось "приземлить" уже 362 российских самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине