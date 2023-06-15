В Донецкой области задержали агента, который "наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Бахмутом

Правоохранители задержали российского агента, который наводил удары российских ЗРК С-300 на украинские позиции под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Вражеский агент передавал ФСБ локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений ВСУ в районе Бахмута. Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники, вовлеченной в контрнаступательные операции Сил обороны.

СБУ сообщает, что разведданные потребовались оккупантам для осуществления массированных ударов из российских ЗРК С-300 по районам сосредоточения подразделений ВСУ.

Впрочем, правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

У него изъяли мобильный телефон с подготовленными к "отправке" файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений Сил обороны.

По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

По указанию российской спецслужбы агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения ВСУ вблизи линии столкновения.

Собранные сведения отправлял ФСБ под вымышленным именем через мессенджер Telegram.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.