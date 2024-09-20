У Донецькій області ввели обмеження руху через бойові дії: кому потрібен дозвіл

За словами Філашкіна, мова про населені пункти, де ведуться активні бойові дії у Донецькій області.



"Для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту", - розповів Філашкін.

У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.

"Ще раз хочу наголосити, що життя людей - найвища цінність, тому робимо все можливе для того, щоб його захистити", - підкреслив він.

Евакуація у Донецькій області

Нагадаємо, через активні бойові дії у Донецькій області проводиться примусова евакуація цивільного населення та дітей.

Мова про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

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