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У Донецькій області вперше за рік доба пройшла без постраждалих серед цивільних

Фото: остання доба в Донецькій області пройшла без постраждалих (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація у Донецькій області залишається напруженою, обстріли тривають. Проте остання доба пройшла без постраждалих серед цивільних вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного", - йдеться у повідомленні.

Водночас Кириленко наголошує, що ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки пошкоджені 3 будинки.

Також зранку окупанти двічі обстріляли Авдіївку. Снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській - Курахове і Курахівка.

Крім того, ворог обстріляв Костянтинівку (пошкоджено 18 будинків та школу), Васюківку, Федорівку, Торське і Зарічне.

Фото: остання доба в Донецькій області пройшла без постраждалих (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, у Донецькій області точаться запеклі бої на кількох напрямках, зокрема у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники за добу відбили понад сотню атак на сході та півдня України.

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