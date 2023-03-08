В Донецкой области впервые за год сутки прошли без пострадавших среди гражданских

"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадало ни одного гражданского", - говорится в сообщении.

В то же время Кириленко отмечает, что ситуация в Донецкой области остается напряженной. Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской территориальной общины. В результате атаки повреждены 3 дома.

Также утром оккупанты дважды обстреляли Авдеевку. Снаряды попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ. В Очеретинской общине под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской - Курахово и Кураховка.

Кроме того, враг обстрелял Константиновку (повреждены 18 домов и школа), Васюковку, Федоровку, Торское и Заречное.

Фото: последние сутки в Донецкой области прошли без пострадавших (t.me/pavlokyrylenko_donoda)