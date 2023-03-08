У Донецькій області вперше за рік доба пройшла без постраждалих серед цивільних
Ситуація у Донецькій області залишається напруженою, обстріли тривають. Проте остання доба пройшла без постраждалих серед цивільних вперше з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного", - йдеться у повідомленні.
Водночас Кириленко наголошує, що ситуація у Донецькій області залишається напруженою. Вночі російські війська завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки пошкоджені 3 будинки.
Також зранку окупанти двічі обстріляли Авдіївку. Снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській - Курахове і Курахівка.
Крім того, ворог обстріляв Костянтинівку (пошкоджено 18 будинків та школу), Васюківку, Федорівку, Торське і Зарічне.
Фото: остання доба в Донецькій області пройшла без постраждалих (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, у Донецькій області точаться запеклі бої на кількох напрямках, зокрема у районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники за добу відбили понад сотню атак на сході та півдня України.
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