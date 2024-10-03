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У Донецькій області без води залишаться 260 тисяч людей: що відомо

Фото: у Донецькій області без води залишаться 260 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Північ Донецької області залишиться без водопостачання на невизначений строк через обстріл РФ. Води не буде у 260 тисяч мешканців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, 28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти "Води Донбасу" і враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання.

"ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення. Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП "Вода Донбасу", - додали в адміністрації.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Під ударами перебувають житлові квартали, критична інфраструктура.

Наприклад, за даними на 3 жовтня в Донецькій області через обстріли вимикалася підстанція, знеструмлювалися кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох районах, а також залізниця та шахти.

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