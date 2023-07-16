ua ru
Вс, 16 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, - ОВА

Новина українською →
Воскресенье 16 июля 2023 09:42
В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, - ОВА Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате российских обстрелов, 15 июля, в Донецкой области погибли два человека. Также есть пострадавший.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Кириленко, в результате обстрелов известно о погибших в:

  • Часовом Яру;
  • Александро-Шультино.

Еще 1 человек за сутки получил ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавляет Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Каждый день враг наносит удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. Также под огонь попадают города и села, которые находятся в относительном тылу.

Например, 14 июля, в результате вражеских ударов в деревню Нескучное Донецкой области, погиб один из гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Донецкая область
NEWS
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
Страховка от блекаута. Как выбрать зарядную станцию для дома
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины