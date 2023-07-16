В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли двое гражданских, - ОВА

В результате российских обстрелов, 15 июля, в Донецкой области погибли два человека. Также есть пострадавший.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Как пишет Кириленко, в результате обстрелов известно о погибших в:

Часовом Яру;

Александро-Шультино.

Еще 1 человек за сутки получил ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавляет Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Каждый день враг наносит удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. Также под огонь попадают города и села, которые находятся в относительном тылу.

Например, 14 июля, в результате вражеских ударов в деревню Нескучное Донецкой области, погиб один из гражданских.