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У Донецькій області внаслідок обстрілів загинула людина, троє поранені

Фото: вчора внаслідок російських обстрлів загинув житель Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Донецької області загинула людина. Ще троє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув житель Торського.

Крім того, правоохоронці виявили у Кримках тіло ще однієї жертви, яка загинула під час російської окупації.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога пошкоджені будинки, автомобілі та господарчі будівлі.

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