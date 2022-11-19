В Донецкой области в результате обстрелов погиб человек, трое ранены

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб житель Торского.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Крымках тело еще одной жертвы, погибшей во время российской оккупации.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.