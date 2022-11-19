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В Донецкой области в результате обстрелов погиб человек, трое ранены

Фото: вчера в результате российских обстрелов погиб житель Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов со стороны оккупантов погиб житель Торского.

Кроме того, правоохранители обнаружили в Крымках тело еще одной жертвы, погибшей во время российской оккупации.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - добавил Кириленко.

Напомним, россияне ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

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