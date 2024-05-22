У Донецькій області внаслідок ДТП загинули двоє поліцейських

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Зазначається, що 21 травня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов і лейтенант поліції Ілля Галь.

Що відомо про поліцейських

У Нацполіції повідомили, що Владиславу Жданову було 27 років і він працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах - з 2013 року.

"Ілля Галь тільки рік тому, у 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на сторожі правопорядку. Йому назавжди 21 рік", - додали у відомстві.

Фото: Поліцейські, які загинули в ДТП (facebook.com/UA.National.Police)