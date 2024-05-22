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У Донецькій області внаслідок ДТП загинули двоє поліцейських

Донецька область, Середа 22 травня 2024 16:14
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У Донецькій області внаслідок ДТП загинули двоє поліцейських Архівне фото: у Донецькій області внаслідок ДТП загинули двоє поліцейських (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області вчора, 21 травня, сталася смертельна ДТП. Унаслідок цього загинули двоє поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що 21 травня під час виконання службових обов'язків у ДТП загинули співробітники Краматорського районного управління поліції капітан поліції Владислав Жданов і лейтенант поліції Ілля Галь.

Що відомо про поліцейських

У Нацполіції повідомили, що Владиславу Жданову було 27 років і він працював старшим інспектором сектору ювенальної превенції. У правоохоронних органах - з 2013 року.

"Ілля Галь тільки рік тому, у 2023 році, закінчив навчальний заклад і почав працювати дільничним офіцером поліції в прифронтовій Костянтинівці. До останнього подиху Ілля допомагав людям під ворожими обстрілами, стояв на сторожі правопорядку. Йому назавжди 21 рік", - додали у відомстві.

У Донецькій області внаслідок ДТП загинули двоє поліцейських

Фото: Поліцейські, які загинули в ДТП (facebook.com/UA.National.Police)

Не перша ДТП із поліцейськими

Нещодавно у Вінницькій області сталася смертельна ДТП за участю трьох поліцейських.

На жаль внаслідок зіткнення трьох автомобілів троє співробітників Білоцерківського райвідділу поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів, загинули на місці події.

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