В Донецкой области в результате ДТП погибли двое полицейских

В Донецкой области вчера, 21 мая, произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Отмечается, что 21 мая во время выполнения служебных обязанностей в ДТП погибли сотрудники Краматорского районного управления полиции капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.

Что известно о полицейских

В Нацполиции сообщили, что Владиславу Жданову было 27 лет и он работал старшим инспектором сектора ювенальной превенции. В правоохранительных органах - с 2013 года.

"Илья Галь только год назад, в 2023 году, закончил учебное заведение и начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке. До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка. Ему навсегда 21 год", - добавили в ведомстве.

Фото: Полицейские, погибшие в ДТП (facebook.com/UA.National.Police)