В Донецькій області винесли вирок екс-нардепу через російський псевдо-референдум

Як було встановлено судом, у вересні 2022 року житель Донецька Бідьовка, будучи так званим головою "народної ради" угруповання "ДНР", скликав та провів позачергове засідання органу окупаційної "влади".

В прокуратурі додали, що під час заходу винесено на розгляд та прийнято псевдозакон про проведення "референдуму ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб'єкта".

"Участь у процедурі, яка суперечила українському законодавству, взяв і "депутат" з м. Макіївки. Дії "посадовців" призвели до проведення у квазіреспубліці фейкового волевиявлення. Воно відбувалось під тиском, "комісія" не дотримувалася таємниці голосування, а озброєні автоматами силовики змушували громадян обирати "правильний варіант" в бюлетенях", - розповіли в ОПУ.

Заочні вироки пояснюються тим, що обидва засуджені перебувають у розшуку.

Так, в суді було доведено провину двох чоловіків у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їх заочно засуджено до 12 й 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Довідка: Володимир Бідьовка раніше був нардепом VII скликання від Комуністичної партії України (2012 - 2014 роки), проте долучився до проросійських сепаратистів, і пізніше, з 19 листопада 2018 року, став керівником "народної ради" терористичного угруповання "ДНР".

Разом з іншими колаборантами, він внесений, зокрема, до санкційного списку ЄС, введеного ще наприкінці 2018 року щодо організаторів "виборів" на Донбасі.