У Донецькій області викрили шпигунів, які наводили ракети на школи та пологові будинки

Контррозвідники СБУ виявили розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ. Шпигуни збирали дані про дислокацію і переміщення українських військових у Бахмуті та Торецьку.

Також шпигуни передавали росіянам локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Ці дані ворог планував використати для ракетних ударів.

СБУ спрацювала на випередження – своєчасно викрила, задокументувала злочинну діяльність і затримала учасників російської агентурної групи. Серед затриманих троє місцевих жительок, яких так зване "МДБ ДНР" завербувало після початку повномасштабної війни. Вони отримали російські паспорти та планували втекти до РФ.

Для збору інформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім дані передавали "зв’язковому", який перебуває у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, паспорти РФ. Трьом затриманим оголосили підозру за держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Фото: СБУ викрила трьох жінок, які здавали ворогу таємну інформацію (t.me/SBUkr)