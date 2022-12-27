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У Донецькій області відключили газові котельні: що сталося

Фото: Донецька область залишилася без газу та тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Донецькій області сталося аварійне відключення газових котелень після аварії на магістралі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області спричинило вимушене аварійне відключення котелень на території Донецької області.

"Наразі всі котельні, які працюють на газі, призупинили свою роботу", - повідомив Кириленко.

Наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

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Донецька область