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В Донецкой области отключили газовые котельные: что произошло

Фото: Донецкая область осталась без газа и тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Донецкой области произошло аварийное отключение газовых котельных после аварии на магистрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, повреждение магистрального газопровода в Харьковской области стало причиной вынужденного аварийного отключения котельных на территории Донецкой области.

"В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу", - сообщил Кириленко.

В настоящее время сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка.

Напомним, за прошлые сутки российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие атаки два человека получили ранения.

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Донецкая область