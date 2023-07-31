В Донецькій області сталась аварія на шахті: є загиблі

Увечері 30 липня на ПраАТ "Шахтоуправління "Покровське" стався раптовий викид вугілля та газу, під час якого зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.

За кілька годин під час аварійно - рятувальних робіт шахтарів було знайдено.

"На жаль, усі загинули. Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович та Ночка Євген Володимирович", - повідомили в міністерстві.

Міністерство енергетики України також зауважило, що причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, минулого місяці на шахті у місті Павлоград Дніпропетровської області стався вибух метану. Постраждали шахтарі.

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