В Донецькій області рятувальники потрапили під російський обстріл

Як пише МВС, інцидент стався у Торецьку Донецької області.

"Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом. Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою роботу", - додає пресслужба.

Ситуація в Донецькій області

Російські окупанти регулярно завдають ударів по регіону. Водночас під вогонь потрапляють не лише прифронтові населені пункти, а й ті міста, які знаходяться у відносному тилу.

Як писав голова ОВА Павло Кириленко, протягом минулої доби ворог вбив 2 жителів Донецької області: у Костянтинівці і Авдіївці. Ще двоє отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.