У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: у списку Добропілля і не лише

Через погіршення безпекової ситуації у Донецькій області місцева влада ухвалила рішення розширити зону примусової евакуації сімей з дітьми. У списку, зокрема, Добропілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади", - повідомив Філашкін.
За його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Глава ОВА зазначив, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.
"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - додав Філашкін.
Він вкотре наголосив, що перебування на території Донецької несе постійну небезпеку.
Нагадаємо, через активні бойові дії у Донецькій області відбувається евакуація цивільних.
Зокрема, у низці населених пунктів через загрозу російських обстрілів ввели примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками.
Останнім часом російські окупанти посилили обстріли Добропілля Донецької області.
Зокрема, ввечері 16 липня російська армія атакувала Добропілля авіабомбою.
Внаслідок удару відомо про 4 загиблих та понад 20 поранених. Також пошкоджено 30 торгових точок, 6 багатоповерхівок та 8 автомобілів
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни атакували Добропілля, коли більшість людей поверталися з роботи.
"Удар припав на район магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх", - додав Лубінець.
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