У Донецькій області розширили зону примусової евакуації: у списку Добропілля і не лише

"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади", - повідомив Філашкін.

За його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Глава ОВА зазначив, що всього у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.

"Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України", - додав Філашкін.

Він вкотре наголосив, що перебування на території Донецької несе постійну небезпеку.