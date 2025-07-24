В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: в списке Доброполье и не только

"Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады", - сообщил Филашкин.

По его словам, соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Глава ОВА отметил, что всего в этих населенных пунктах на данный момент ориентировочно находится 928 детей.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", - добавил Филашкин.

Он еще раз подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.