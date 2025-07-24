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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации: в списке Доброполье и не только

Фото: в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области местные власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми. В списке, в частности, Доброполье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады", - сообщил Филашкин.

По его словам, соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Глава ОВА отметил, что всего в этих населенных пунктах на данный момент ориентировочно находится 928 детей.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОВА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", - добавил Филашкин.

Он еще раз подчеркнул, что пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность.

 

Эвакуация в Донецкой области

Напомним, из-за активных боевых действий в Донецкой области происходит эвакуация гражданских.

В частности, в ряде населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов ввели принудительную эвакуацию детей с их родителями или другими законными представителями.

Обстрелы Доброполья

В последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Доброполья Донецкой области.

В частности, вечером 16 июля российская армия атаковала Доброполье авиабомбой.

В результате удара известно о 4 погибших и более 20 раненых. Также повреждены 30 торговых точек, 6 многоэтажек и 8 автомобилей

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.

"Удар пришелся на район магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.

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