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У Донецькій області розширили примусову евакуацію дітей

Архівне фото: У Донецькій області розширили примусову евакуацію дітей (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні вирішили збільшити кількість населених пунктів Донецької області, з яких необхідно примусово евакуювати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що причиною цього стала ситуація з безпекою в регіоні. Учасники Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану одноголосно підтримали проведення примусової евакуації дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області.

Загалом заплановано евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

У безпечніших регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним притулком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою.

Куди звертатися для евакуації

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, 23 жовтня 2023 року на засіданні Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації було оголошено про евакуацію близько 250 дітей з Донецької області. Вона була введена у 8 населених пунктах Бахмутського та Покровського районів, де ситуація залишається критичною через постійні обстріли.

Крім того, в Донецькій ОВА повідомляли, що 388 дітей потребують примусової евакуації.

Також нещодавно повідомлялося, що на початку року примусову евакуацію дітей оголосили в окремих населених пунктах Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області. 26 лютого звідти вдалося вивезти всіх дітей.

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