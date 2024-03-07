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В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию детей

Архивное фото: В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию детей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине решили увеличить количество населенных пунктов Донецкой области, из которых необходимо принудительно эвакуировать детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что причиной этого стала ситуация с безопасностью в регионе. Участники Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области.

Всего запланировано эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой.

Куда обращаться для эвакуации

В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, 23 октября 2023 на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.

Также недавно сообщалось, что в начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось вывезти всех детей.

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