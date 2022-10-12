В Донецькій області розпочалась подача природного газу: подробиці

У середу, 12 жовтня, на підконтрольній українській владі території Донецької області розпочалась подача природного газу. Його не було в регіоні майже пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Донецькоблгаз".
"Починаючи з 12.10.2022 р. розпочався поетапний пуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам в зоні своєї експлуатаційної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, відновлення газопостачання буде здійснюватися поступово в населені пункти, які не знаходяться на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій.
У підприємстві пояснили алгоритм дій для безпечного виконання робіт з відновлення газопостачання:
Весною очільник Донецької ОВА Павло Кириленко пояснював, чому регіон залишився без газопостачання.
"Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований в Луганській області. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подача газу через нього припинена. Резервний вузол був пошкоджений в квітні в результаті бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - заявляв тоді Кириленко.
Нагадаємо, ще у травні мешканців Донецької області попереджали про можливість припинення газопостачання через дії РФ.
Вже згодом газопостачання Донецької та Луганської областей повністю припинилося.
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