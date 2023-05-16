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В Донецькій області російські військові розмістились в школі, - Генштаб

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Вівторок 16 травня 2023 07:26
В Донецькій області російські військові розмістились в школі, - Генштаб Фото: Донецькій школі РФ розмістила військових в школі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області росіяни облаштували "казарми" в одній із місцевих шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях", - зазначили у Генштабі.

Так, в одній зі шкіл міста росіяни розмістили особовий склад. У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття.

Нагадаємо, що 14 травня в Ясинуватій пролунав вибух - над містом помітили стовп диму.

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Війна Росії проти України Донецька область
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