В Донецькій області російські військові розмістились в школі, - Генштаб

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області росіяни облаштували "казарми" в одній із місцевих шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях", - зазначили у Генштабі. Так, в одній зі шкіл міста росіяни розмістили особовий склад. У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття.