В Донецькій області російські військові розмістились в школі, - Генштаб
Фото: Донецькій школі РФ розмістила військових в школі (GettyImages)
В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області росіяни облаштували "казарми" в одній із місцевих шкіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник і надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях", - зазначили у Генштабі.
Так, в одній зі шкіл міста росіяни розмістили особовий склад. У дворі школи схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття.
Нагадаємо, що 14 травня в Ясинуватій пролунав вибух - над містом помітили стовп диму.
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