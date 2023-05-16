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В Донецкой области российские военные разместились в школе, - Генштаб

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Вторник 16 мая 2023 07:26
В Донецкой области российские военные разместились в школе, - Генштаб Фото: Донецкая школа РФ разместила военных в школе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области россияне обустроили "казармы" в одной из местных школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Противник и дальше продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях", - отметили в Генштабе.

Так, в одной из школ города россияне разместили личный состав. Во дворе школы скрыта военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие.

Напомним, что 14 мая в Ясиноватой раздался взрыв – над городом заметили столб дыма.

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Война России против Украины Донецкая область
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