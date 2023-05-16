В Донецкой области российские военные разместились в школе, - Генштаб

Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области россияне обустроили "казармы" в одной из местных школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Противник и дальше продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях", - отметили в Генштабе. Так, в одной из школ города россияне разместили личный состав. Во дворе школы скрыта военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие.