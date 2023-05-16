В Донецкой области российские военные разместились в школе, - Генштаб
Фото: Донецкая школа РФ разместила военных в школе (GettyImages)
Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области россияне обустроили "казармы" в одной из местных школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .
"Противник и дальше продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях", - отметили в Генштабе.
Так, в одной из школ города россияне разместили личный состав. Во дворе школы скрыта военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие.
Напомним, что 14 мая в Ясиноватой раздался взрыв – над городом заметили столб дыма.
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