В Донецькій області росіяни збільшують кількість блокпостів та патрулів, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Так, у населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.

Схожа ситуація і у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.