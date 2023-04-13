В Донецкой области россияне увеличивают количество блокпостов и патрулей, - Генштаб

Россияне продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, в населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области и вокруг увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения.
Похожая ситуация и в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местоположении подразделений окупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации.
Напомним,воины ВСУ за минувшие сутки отразили более 45 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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