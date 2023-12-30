У Донецькій області росіяни обстріляли ТЕС, частина споживачів залишилася без світла

Російські загарбники в черговий раз завдали удару по ТЕС в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства енергетики України в Facebook.
"Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу постраждалих немає.
При цьому через російську атаку знеструмлено 16 підстанцій 35 кВ, а також є відключені споживачі.
29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни.
Ворог запустив по Україні 158 дронів та різних ракет.
Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.
Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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