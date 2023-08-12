В Донецькій області протягом доби загинули двоє людей, також є поранений
Протягом минулої доби, 11 серпня, внаслідок російських обстрілів по території Донецької області загинули двоє людей.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами Кириленка, цивільні загинули у Єлизаветівці і Сіверську. Також ще один цивільний отримав поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав голова ОВА.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Минулого вечора під час обстрілу села Єлизаветівки загинула 70-річна жінка. Також поранення отримав її 76-річний чоловік. Як розповіла представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, ворог бив по населеному пункту з артилерії.
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