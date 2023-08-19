В Донецькій області, протягом доби, від обстрілів постраждали п'ятеро людей
Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати Донецьку область. Протягом минулої доби, 18 серпня, постраждали п'ятеро людей.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як пише Кириленко, протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро цивільних:
- четверо у Часовому Яру;
- один у Кураховому.
За 18 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Часовому Яру і 1 у Кураховому.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.
Ситуація в Донецькій області
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Наприклад, згідно з даними Кириленка, лише протягом 17 серпня, внаслідок російських обстрілів:
- на Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;
- на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.
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