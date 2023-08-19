В Донецькій області, протягом доби, від обстрілів постраждали п'ятеро людей

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Як пише Кириленко, протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро цивільних:

четверо у Часовому Яру;

один у Кураховому.

За 18 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Часовому Яру і 1 у Кураховому.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Наприклад, згідно з даними Кириленка, лише протягом 17 серпня, внаслідок російських обстрілів: