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В Донецькій області, протягом доби, від обстрілів постраждали п'ятеро людей

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Субота 19 серпня 2023 08:40
В Донецькій області, протягом доби, від обстрілів постраждали п'ятеро людей Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати Донецьку область. Протягом минулої доби, 18 серпня, постраждали п'ятеро людей.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Кириленко, протягом минулої доби поранення отримали п'ятеро цивільних:

  • четверо у Часовому Яру;
  • один у Кураховому.

За 18 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Часовому Яру і 1 у Кураховому.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний", - додав Кириленко.

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Наприклад, згідно з даними Кириленка, лише протягом 17 серпня, внаслідок російських обстрілів:

  • на Донецькому напрямку 2 людини поранено у Катеринівці Мар'їнської громади;
  • на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Богданівці Часовоярської громади.

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