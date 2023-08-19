В Донецкой области, в течение суток, от обстрелов пострадали пять человек
Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. За прошедшие сутки, 18 августа, пострадали пять человек.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как пишет Кириленко, за прошедшие сутки ранения получили пятеро гражданских:
- четверо во Временном Яру;
- один в Курахово.
За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донбасса: 4 во Временном Яру и 1 в Курахово.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.
Ситуация в Донецкой области
Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.
Например, согласно данным Кириленко, только в течение 17 августа, в результате российских обстрелов:
- на Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской общины;
- на Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской общины.
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