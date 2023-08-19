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В Донецкой области, в течение суток, от обстрелов пострадали пять человек

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Суббота 19 августа 2023 08:40
В Донецкой области, в течение суток, от обстрелов пострадали пять человек Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. За прошедшие сутки, 18 августа, пострадали пять человек.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как пишет Кириленко, за прошедшие сутки ранения получили пятеро гражданских:

  • четверо во Временном Яру;
  • один в Курахово.

За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донбасса: 4 во Временном Яру и 1 в Курахово.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", - добавил Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Например, согласно данным Кириленко, только в течение 17 августа, в результате российских обстрелов:

  • на Донецком направлении 2 человека ранены в Екатериновке Марьинской общины;
  • на Горловском направлении 1 человек погиб в Богдановке Часовоярской общины.

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