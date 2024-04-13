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В Донецькій області прикордонники знищили два ворожі БТР (відео)

Фото: прикордонники знищили два ворожі БТР (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники в Донецькій області ліквідували два російські бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Два БТР-82А знищили ударні БпЛА прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" на Донеччині", - повідомили в ДПСУ.

 

Прикордонники повідомили, що перший бронетранспортер підірвався вночі на міні, яку заздалегідь дистанційно встановили дроном прикордонники. Знерухомлену техніку добили зранку.

Другу одиницю техніки військові знищили скидами з бомбера "Вампір".

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень. Війська агресора намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зокрема, тривають позиційні бої на кількох напрямках - на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

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Донецька областьВійна Росії проти України