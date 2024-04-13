В Донецькій області прикордонники знищили два ворожі БТР (відео)

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень. Війська агресора намагаються прорватися на Бахмутському і Новопавлівському напрямках.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, зокрема, тривають позиційні бої на кількох напрямках - на сході та півдні України, де Сили оборони продовжують відбивати ворожі штурми та стримувати російських окупантів.

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