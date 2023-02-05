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У Донецькій області прикордонники збили дрон окупантів

Фото: прикордонники підбили ворожий дрон у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники "приземлили" російський дрон у Донецькій області. Ворожий безпілотник коригував артилерію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

"Квадрокоптер здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь окупантів по наших силах. Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї", - зазначили захисники.

Прикордонники додали, що з втратою аеророзвідки точність ворожої артилерії значно знизилася, а згодом ведення вогню взагалі припинилось.

Фото: прикордонники збили російський дрон у Донецькій області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 700 російських солдатів, а також збили два ворожі дрони оперативно-тактичного рівня.

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