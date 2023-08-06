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У Донецькій області патрульні потрапили під ворожий обстріл: відео

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Костянтинівка, Неділя 06 серпня 2023 12:05
У Донецькій області патрульні потрапили під ворожий обстріл: відео Фото: у Донецькій області патрульні потрапили під обстріл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Патрульні та військові потрапили під ворожий обстріл у Костянтинівці Донецької області. Поліцейські допомогли евакуювали пораненого захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в Facebook.

За його словами, патруль Краматорська і Слов'янська потрапив під обстріл на околицях Костянтинівки під час виконання службових завдань. Поруч знаходилися військові, які теж потрапили під ворожий вогонь. Один з воїнів отримав поранення кінцівки.

Патрульні надали захиснику допомогу для зупинення кровотечі. Пораненого доставили до лікарні у Костянтинівці.

"На цей час його життю та здоровʼю нічого не загрожує. У лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Донецької області

Варто зазначити, що населені пункти Донецької області, зокрема поблизу лінії фронту, щоденно обстрілюються російськими військами. Частина з них через російське вторгнення зруйнована повністю.

Так, минулої доби армія РФ завдала 16 ударів по мирному населенню Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули.

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