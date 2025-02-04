У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей з 12 населених пунктів, - ОВА

"Прийняли рішення про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 12 населених пунктів Шахівської громади до безпечних регіонів", - повідомив Філашкін.

До переліку увійшли села Іванівка, Бойківка, Володимирівка, Вільне, Дорожнє, Заповідне, Затишок, Коптєве, Маяк, Нове Шахове, Новоторецьке, Панківка.

За словами глави ОВА, загалом там наразі перебуває 66 дітей.

"Маємо зробити все можливе, аби вивезти їх у безпеку. Прошу батьків максимально відповідально поставитись до цього і не наражати себе та дітей на смертельну небезпеку, яку несе ворог!", - наголосив Філашкін.