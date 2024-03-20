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У Донецькій області двоє окупантів потрапили в полон до ЗСУ. Їх судили за держзраду

Архівне фото: у Донецькій області двоє окупантів потрапили в полон до ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Двох бойовиків "ДНР" засудили до 15 років в'язниці. Вони воювали на Донеччині та потрапили в полон до ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Де воювали окупанти

Мешканець Донецької області у травні 2023 року добровільно перейшов на бік ворога. Він вступив до незаконного збройного формування - так званої "Народної міліції ДНР". 

Чоловік був зарахований до стрілецького батальйону на посаду кулеметника. Засуджений воював у населених пунктах Донецької області.

Іншим засудженим виявився житель Донецька, який мобілізувався до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У якості стрільця взводу охорони він був залучений до ведення бойових дій проти Збройних сих України. За місяць "служби" донеччанин отримував 76 тисяч рублів.

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Засуджений виконував злочинні накази командирів на різних ділянках фронту поблизу Веселого Харківської області, а також на Донеччині - в районі Майорська та Новобахмутівки Покровського району.

Суд відправив їх до в'язниці

Окупанти потрапили в полон до ЗСУ. Обох громадян було визнано винними в:

  • держзраді; 
  • колабораціонізмі;
  • участі в терористичній організації;
  • діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Обом призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вироки судів вони чекали під вартою. 

Вироки для спільників Росії

Агентка ФСБ коригувала ракетні удари по Кривому Рогу в Дніпропетровській області за допомогою "Орланів". За це її засудили до 15 років в'язниці.

А жителя Сумської області засудили до 10 років в'язниці, він передавав росіянам інформацію про позиції Збройних сил України.

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