У Донецькій області двоє окупантів потрапили в полон до ЗСУ. Їх судили за держзраду

Де воювали окупанти

Мешканець Донецької області у травні 2023 року добровільно перейшов на бік ворога. Він вступив до незаконного збройного формування - так званої "Народної міліції ДНР".

Чоловік був зарахований до стрілецького батальйону на посаду кулеметника. Засуджений воював у населених пунктах Донецької області.

Іншим засудженим виявився житель Донецька, який мобілізувався до лав незаконних збройних формувань "ДНР". У якості стрільця взводу охорони він був залучений до ведення бойових дій проти Збройних сих України. За місяць "служби" донеччанин отримував 76 тисяч рублів.

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Засуджений виконував злочинні накази командирів на різних ділянках фронту поблизу Веселого Харківської області, а також на Донеччині - в районі Майорська та Новобахмутівки Покровського району.

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Окупанти потрапили в полон до ЗСУ. Обох громадян було визнано винними в:

держзраді;

колабораціонізмі;

участі в терористичній організації;

діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Обом призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вироки судів вони чекали під вартою.

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