UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Донецькій області за добу від обстрілів росіяни загинуло четверо цивільних

Фото: у Донецькій області за добу загинуло 4 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії РФ за добу загинули 4 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За минулу добу через російські обстріли загинули двоє жителів Нью-Йорка, житель Гірника та Сіверська. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення через дії загарбників.

Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Всього від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми розрахунками, загинули 1548 мирних жителів, постраждали 3644 осіб.

Ситуація у Донецькій області

Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. Останні місяці бої зосереджені у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

Так, вчора росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Ворожа ракета влучила у центральному районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, але є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область