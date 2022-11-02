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У Донецькій області за добу через обстріли загинули четверо осіб

Фото: окупанти за добу вбили 4 жителів Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вчора, 1 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій росіян загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, окупанти вбили двох людей у Торському, а також жителя Бахмута та Колодязів. Крім того, наслідок ударів росіян 10 осіб отримали поранення.

Вчора фахівці знайшли ще 5 тіл цивільних, які загинули під час окупації села Рубці.

Всього від початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули 1143 особи, а 2513 - отримали поранення. Вказані дані не містять інформації про інформацію про жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти вдарили по Нікопольському району дронами-камікадзе.

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