В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли четыре человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты убили двух человек в Торском, а также жителя Бахмута и Колодцев. Кроме того, в результате ударов россиян 10 человек получили ранения.

Вчера специалисты обнаружили еще 5 тел гражданских, погибших во время оккупации села Рубцы.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1143 человека, а 2513 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации об жертвах в Мариуполе и Волновахе.