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В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли четыре человека

Фото: оккупанты за сутки убили 4 жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия вчера, 1 ноября, продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий россиян погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его словам, оккупанты убили двух человек в Торском, а также жителя Бахмута и Колодцев. Кроме того, в результате ударов россиян 10 человек получили ранения.

Вчера специалисты обнаружили еще 5 тел гражданских, погибших во время оккупации села Рубцы.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1143 человека, а 2513 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации об жертвах в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что сегодня ночью оккупанты ударили по Никопольскому району дронами-камикадзе.

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