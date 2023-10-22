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В Донецькій області десантники за один бій ліквідували 9 одиниць техніки РФ (відео)

Фото: десантники ліквідували техніку РФ (mil-in-ua)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області українські десантники ліквідували 9 одиниць російської техніки. Серед знищеного - танки та бойові машини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"В одному бою Миколаївські десантники  знищили 5 танків і 4 бойових машин піхоти противника", - пояснили військові.

 

За даними ЗСУ, на світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Щоб досягнути ефекту повної несподіванки ворог застосував дими.

Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони й артилерія десантників почала наносити вогневе ураження противнику.

Ситуація на фронті

Згідно з відомостями Генштабу на 10:00, на Авдіївському напрямку ворог не залишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. Зокрема, марними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

При цьому на думку глави Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, російські війська й надалі намагатимуться наступати в районі Авдіївки Донецької області. У ЗСУ припускають, що на цьому напрямі "гра буде тривати вдовгу".

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