У Донецькій області через російські обстріли 6 осіб загинули, 15 постраждали

За його даними, 2 квітня внаслідок російських атак загинули шестеро жителів Костянтинівки. Крім того, поранення отримали 15 осіб.

Всього з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинуло щонайменше 1446 мирних жителів, ще близько 3336 отримали поранення. Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неостаточна.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив очільник області.

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, російська армія обстріляла Костянтинівку з "Ураганів" та ракетами С-300.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу Костянтинівки шестеро осіб загинули, ще 11 отримали поранення.

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