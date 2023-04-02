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Обстріл Костянтинівки: Зеленський повідомив, що кількість поранених збільшилась

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Костянтинівка, Неділя 02 квітня 2023 19:57
Обстріл Костянтинівки: Зеленський повідомив, що кількість поранених збільшилась Фото: кількість поранених внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла 11 (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Наталія Кава

Кількість поранених людей внаслідок російського удару по Костянтинівці зросла до 11. Ще шість людей в результаті обстрілу - загинули.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 2 квітня.

"Сьогодні російські терористи знов ударили по Костянтинівці Донецької області, по звичайних житлових кварталах. Шість людей убито цим російським обстрілом: три жінки, три чоловіка. Звичайні люди звичайного містечка на Донбасі. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що в результаті обстрілу поранення отримали 11 осіб. Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що станом на 17:00 неділі, 2 квітня, постраждали 10 осіб.

Кириленко нагадав, що росіяни зранку випустили по місту дві ракети С-300 та здійснили чотири залпи з "Ураганів".

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 15 багатоповерхівок і 11 приватних будинків, дитсадок та адмінбудівлю.

Нагадаємо, 24 березня окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" в Костянтинівці, внаслідок чого загинули троє переселенців, ще двоє отримали поранення.

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