У Донецькій області через обстріли знеструмлена шахта

"У Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів відключилась повітряна лінія електропередачі. Через це знеструмилась підстанція 110 кВ, а також побутові споживачі та шахта", - йдеться у повідомленні.

Через відключення світла під землею залишилися 20 шахтарів, за кілька годин їх вивели на поверхню.

Станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

Також через бойові дії відключилася повітряна лінія у Миколаївській області. Були знеструмлені три вітрові електростанції та споживачі у Миколаєві та Очакові. Всі люди вже зі світлом.

Ситуація у Миколаївській області

Частина Миколаївської області була окупована російськими загарбниками у перші тижні повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили території Миколаївської області.

Проте зараз росіяни часто обстрілюють прифронтові громади області, зокрема Очаків.

Цього тижня у Миколаєві був приліт "Шахедів"по приватному сектору. Там спалахнула потужна пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.