ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області через обстріли загинув цивільний, ще троє постраждали

Новость на русском →
Бахмут, Субота 14 січня 2023 08:43
У Донецькій області через обстріли загинув цивільний, ще троє постраждали Фото: у Донецькій області вчора внаслідок обстрілів загинула людина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога вчора загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті", - зазначив він.

Крім того, вчора через ворожі обстріли поранення отримали троє жителів Донецької області.

За даними Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули близько 1300 мирних жителів, ще 2845 осіб отримали поранення. Очільник області додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня російські окупанти вдарили ракетами С-3000 по Харкову. Попередньо відомо про два "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам