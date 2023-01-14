У Донецькій області через обстріли загинув цивільний, ще троє постраждали

Фото: у Донецькій області вчора внаслідок обстрілів загинула людина (Getty Images)

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога вчора загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"За 13 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті", - зазначив він. Крім того, вчора через ворожі обстріли поранення отримали троє жителів Донецької області. За даними Кириленка, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули близько 1300 мирних жителів, ще 2845 осіб отримали поранення. Очільник області додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.