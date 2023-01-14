В Донецкой области из-за обстрелов погиб гражданский, еще трое пострадали
Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.
"13 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - отметил он.
Кроме того, вчера из-за вражеских обстрелов ранения получили трое жителей Донецкой области.
По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли около 1300 мирных жителей, еще 2845 получили ранения. Глава области добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Напомним, в ночь на 14 января российские оккупанты ударили ракетами С-3000 по Харькову. Предварительно известно о двух "прилетах".
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