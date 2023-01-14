В Донецкой области из-за обстрелов погиб гражданский, еще трое пострадали

Фото: в Донецкой области вчера в результате обстрелов погиб человек (Getty Images)

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

"13 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - отметил он. Кроме того, вчера из-за вражеских обстрелов ранения получили трое жителей Донецкой области. По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли около 1300 мирных жителей, еще 2845 получили ранения. Глава области добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.