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В Донецкой области из-за обстрелов погиб гражданский, еще трое пострадали

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Бахмут, Суббота 14 января 2023 08:43
В Донецкой области из-за обстрелов погиб гражданский, еще трое пострадали Фото: в Донецкой области вчера в результате обстрелов погиб человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага вчера погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВО Павла Кириленко в Telegram.

"13 января россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Бахмуте", - отметил он.

Кроме того, вчера из-за вражеских обстрелов ранения получили трое жителей Донецкой области.

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли около 1300 мирных жителей, еще 2845 получили ранения. Глава области добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 14 января российские оккупанты ударили ракетами С-3000 по Харькову. Предварительно известно о двух "прилетах".

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