У Донецькій області через обстріл знеструмлена шахта, людей виводять на поверхню

За даними прес-служби, також в результаті обстрілів у Чернігівській області пошкоджено повітряні лінії ПЛ-10 кВ, знеструмлено 20 населених пунктів.

У Міненерго повідомили, що дефіциту електроенергії в Україні немає і не прогнозується на поточну добу. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також планується комерційний імпорт електроенергії. У разі потреби будуть використані внутрішні резервні потужності, зазначили в прес-службі.

У короткострокові аварійні ремонти вийшов 1 блок і 1 корпус ТЕС. "Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - повідомили в Міненерго.

Споживання електроенергії

За даними прес-служби "Укренерго", на Різдво, 25 грудня, добовий максимум споживання був вранці. Його показник був на 6,3% нижче, ніж у попередній робочий день - п’ятницю, 22 грудня.

"Це нетипова ситуація для початку робочого тижня - зазвичай у понеділок споживання вище, ніж у п’ятницю. Причини - потепління та святковий, хоч і не вихідний день", - йдеться в повідомленні.

Експорт сьогодні відсутній. Імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 19 619 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 190 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700

Нагадаємо, Україна на Різдво надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі. У ніч на 25 грудня на запит польського оператора PSE була активована допомога загальним обсягом 3050 МВт*год. Польська енергосистема вночі у святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії.