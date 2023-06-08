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У Донецькій області анонсували примусову евакуацію дітей з Українська

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Зі ще одного населеного пункту Донецької області примусово евакуюватимуть дітей. Йдеться про місто Українськ.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"По місту Українську буде ухвалено додатково рішення - я не виключаю, що буде застосовано евакуацію насамперед дітей, зокрема примусовим способом, тому що ми бачимо, як поводиться окупант", - заявив він.

Обстріл Українська

Кириленко нагадав, що напередодні пізно ввечері російські окупанти завдали удару з артилерії 152-го калібру по Українську. Унаслідок чого загинули двоє дорослих і дитина. Крім цього, п'ятеро людей дістали поранення, з них четверо - діти від трьох до 13 років.

"Обстріл вівся виключно зі ствольної артилерії по житловому сектору, і там жодних позицій військових формувань або укріплень немає. Це навіть відносно віддалена від лінії фронту громада", - розповів Кириленко.

Обстріли Українська та Донецької області

Українськ часто піддається ворожим обстрілам, зокрема з артилерії.

Сама Донецька область з перших днів повномасштабної війни стала епіцентром бойових дій. В останні місяці бої зосереджені в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. При цьому окупанти обстрілюють мирні населені пункти. Частина міст у регіоні знищена повністю.

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Донецька областьевакуаціяВійна Росії проти України