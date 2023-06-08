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В Донецкой области анонсировали принудительную эвакуацию детей из Украинска

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Из еще одного населенного пункта Донецкой области будут принудительно эвакуировать детей. Речь идет о городе Украинск.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По городу Украинску будет принято дополнительно решение - я не исключаю, что будет применена эвакуация в первую очередь детей, в том числе принудительным способом, потому что мы видим, как ведет себя оккупант", - заявил он.

Обстрел Украинска

Кириленко напомнил, что накануне поздно вечером российские оккупанты нанесли удар из артиллерии 152-го калибра по Украинску. В результате чего погибли двое взрослых и ребенок. Помимо этого пять человек получили ранения, из них четверо - дети от трех до 13 лет.

"Обстрел велся исключительно из ствольной артиллерии по жилому сектору, и там никаких позиций военных формирований или укреплений нет. Это даже относительно удаленная от линии фронта громада", - рассказал Кириленко.

Обстрелы Украинска и Донецкой области

Украинск часто подвергается вражеским обстрелам, в том числе из артиллерии.

Сама Донецкая область с первых дней полномасштабной войны стала эпицентром боевых действий. В последние месяцы бои сосредоточены в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки. При этом оккупанты обстреливают мирные населенные пункты. Часть городов в регионе уничтожена полностью.

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Донецкая областьэвакуацияВойна России против Украины